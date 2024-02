L’èxit de TurisMarket, amb més de 5.000 visitants, confirma una segona edició

La Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la província de T arragona (FEHT), organitzadora de TurisMarket -el primer saló per als professionals de l’hostaleria i el turisme de la província de Tarragona organitzat íntegrament des del territori- ha anunciat que, durant el 19 i el 20 de febrer l’han visitat més de 5.000 visitants.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha valorat molt positivament aquestes xifres «ha estat un èxit, sabíem que a la nostra demarcació ens mancava un esdeveniment com aquest i ha quedat totalment demostrat. Hem rebut més de 5.000 visitants, però, a més, els més de 60 expositors han quedat molt satisfets per les operacions que han pogut posar en marxa i per tots els contactes professionals aconseguits».

Amb tot això, la FEHT ha anunciat que l’any vinent es durà a terme la segona edició de TurisMarket. Cabré, sobre aquesta decisió ha explicat que «tornarem a firaReus Events per les mateixes dates de l’any vinent i ho farem amb més expositors. Enguany, a darrera hora alguns es volien afegir, però ja no hi érem a temps. Durant aquests dies moltes noves empreses ja ens han demanat ser-hi presents en la pròxima edició».

Així, durant dos dies a firaReus Events, professionals d’hotels, càmpings, apartaments, restaurants i empreses de càtering de la demarcació de Tarragona han pogut descobrir l’oferta més completa del sector de l'hostaleria i turisme, posant al seu abast tot el necessari perquè puguin fer front als seus projectes empresarials i als nous reptes d'aquest sector en transformació contínua. Respecte als visitants, Cabré ha explicat que «sobretot ens han visitat professionals, tant de grans empreses com d’empreses familiars o pimes. Pel que fa a la procedència, la majoria són de la Costa Daurada, però també moltíssims de les Terres de l’Ebre i, cal destacar, que també han vingut de Lleida».

Amb tot, Cabré ha fet una valoració molt positiva d’aquesta primera edició: «Sense dubte, hem aconseguit l’objectiu clau de TurisMarket que és donar a conèixer proveïdors de productes i serveis locals, la majoria d’expositors són de proximitat, de quilòmetre 0, i també demostrar que el sector turístic és una indústria molt rellevant a la nostra demarcació i que era necessària una fira orientada als professionals del turisme i la restauració».

Les classes de Turisme i Geografia a TurisMarket

En el marc de TurisMarket, les classes dels diferents graus de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili s’han desplaçat fins a firaReus Events. Cabré també ha valorat positivament aquesta iniciativa per tal de «donar l’oportunitat a totes i tots els alumnes que, en un futur, volen treballar al turisme que hagin pogut conèixer empreses del sector, compaginar la part formativa amb el coneixement més directe que proporciona una fira, segur que ha estat molt interessant per als alumnes».

Sisena edició de Treballa al Turisme

A més, durant el matí de dimarts, al mateix recinte de firaReus Events i coincidint amb TurisMarket, s’ha dut a terme la sisena edició de la jornada Treballa al Turisme. Aquest esdeveniment únic al sector turístic de Catalunya, impulsat per la FEHT i per totes les associacions que en formen part, va permetre a 1.500 persones, interessades a treballar al sector turístic, conèixer una quarantena d’empreses de la província en un mateix espai i al mateix temps.