Cambrils viatja al sud de França per promocionar la seva oferta turística

El Patronat de Turisme de Cambrils va participar al Salon OCC’YGENE de Toulouse els passats dies 1, 2 i 3 de març, de la mà de la Federació d'Empresaris d'Hoteleria de Tarragona. La fira, que es va celebrar al MEET (Parc des Expositions et Centre de Conventions & Congrés de Toulouse), va superar els 10.000 visitants i va atraure més de 200 professionals.

L’esdeveniment és el punt lloc de trobada de visitants que volen preparar les seves vacances i els cap de setmana a Occitània i també descobrir altres destinacions de l’estranger. Cambrils és una de les principals destinacions turístiques de Catalunya i prop del 60% del turisme estranger que visita el municipi és francès. Toulouse és la capital d’Occitània al sud de França i és la quarta ciutat més gran del país amb mig milió habitants.

Per aquest motiu, Cambrils seguirà treballant per promocionar-se en aquesta regió tan propera del sud de França amb un extens calendari de fires i promocions per potenciar, el turisme esportiu i el turisme gastronòmic. Com a curiositat, cal destacar que els comentaris que més ha escoltat la delegació cambrilenca aquests dies és la reconeguda oferta gastronòmica que té Cambrils, la singularitat del seu port de pesca i la proximitat amb Port Aventura.

El saló ha comptat amb els 13 departaments d’Occitània i llurs destinacions, i marques turístiques de l’Anjou, la Bretanya i Béarn. A més, hi havia expositors que rivalitzaven amb ofertes eco-responsables, comerços amb equipaments outdoor, itineraris i activitats com barranquisme, vies ferrates, marxes aquàtiques, bicicletes de muntanya, sortides a cavall o senzillament propostes de lleure al sol.

També hi havia un espai per a conferències i xerrades i propostes de jocs on es podia guanyar un viatge inesperat. Pels visitants que buscaven viatjar més lluny, hi havia l’oferta d’agències de viatge especialitzades i touroperadors, així com les destinacions de Navarra, Aragó i la Costa Daurada amb l’estand de la FEHT compartit amb Salou, Cambrils, Vila-seca La Pineda i Port Aventura.