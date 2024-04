El Catllar acollirà el Nomad Festival del 24 al 26 de maig

El Parc de la Torre d’en Guiu del Catllar serà l’escenari del Nomad Festival entre els propers 24 i el 26 de maig. El Nomad Festival és un esdeveniment itinerant, sostenible, que fusiona diferents disciplines culturals en un sol espai a l’aire lliure i per a tothom, i que aquesta primavera aterra a la localitat del Baix Gaià.

El Nomad ofereix tot tipus d'activitats per gaudir-les amb tota la família. El visitant hi trobarà música en directe en un entorn agradable per gaudir de la cultura, gastronomia, i comprar a petites marques recolzant així les empreses locals i de proximitat.

«Aquest serà el primer cop que el Nomad se celebra al Baix Gaià», afirma l’alcalde del Catllar, Jordi Ruiz, que assenyala que la vocació és de continuïtat, perquè el festival és converteixi en una de les principals lúdico-culturals del municipi durant l’any.

Un dels espais que podran trobar els visitants és el Petit Nomad, dedicat als petits de la casa, amb jocs de lleure i educatius perquè puguin gaudir de l’esdeveniment. Hi trobaran tallers de manualitats, pintacares, titellarium, jocs de circ, màgia, entre d'altres.

L’espectacle al Nomad Festival començarà a partir de les 17 hores amb una programació d’activitats enfocades als més petits, tals com teatre i animacions infantils.

La programació musical inclou propostes per a tots els gustos, des de sessions de dj amb percussió o solistes fins a concerts molt potents. Cada dia, els assistents podran gaudir de diversos concerts. Músics amb una llarga trajectòria artística i de diferents estils com ara rock, pop, funky, rock nacional, reggae…, a més de grups de tribut.

Al Nomad Market s’oferiran una selecció d’idees innovadores, projectes alternatius, petites iniciatives on es barregen talent i sensibilitat. Es tracta d’una proposta alternativa i original que pretén donar a conèixer al públic diferents productes tant nacionals com internacionals. Amb espais de moda, disseny d’autor, accessoris, decoració, cosmètics, gadgets i articles per a la llar. La creativitat, artesania i exclusivitat és el nexe comú entre totes les marques que hi participen.

Finalment, al Nomad Festival es pot trobar una àmplia varietat d’estils gastronòmics. Ja sigui en format food truck o parada gastronòmica, les elaboracions es cuinen amb productes de primera qualitat i de proximitat per tal d’oferir al públic assistent la millor qualitat.

