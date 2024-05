Una ruta del neolític reforça la connexió Salou-Prades

Salou i Prades estudiaran reprendre l’antic camí que unia ambdós municipis. L’alcalde de Salou, Pere Granados, i l’alcalde de Prades, Llorenç Torruella, van mantenir una reunió de treball per impulsar un projecte de col·laboració centrat en la història i la cultura que uneixen les dues localitats.

Ambdós alcaldes van discutir la creació de projectes que podrien esdevenir propostes turístiques de valor afegit. Un dels principals temes tractats va ser un projecte de recerca i recuperació de l’antic camí que unia Salou amb Prades, amb la intenció de convertir-lo en una ruta verda que aniria des de Cap Salou fins a les muntanyes de Prades.

Aquesta ruta no només fomentaria el turisme sostenible, sinó que també oferiria als visitants una experiència única que combina natura i patrimoni històric.

A més de la ruta verda, es van explorar altres possibilitats de col·laboració que podrien unir les dues poblacions per crear experiències i sinergies turístiques. Amb aquest objectiu, els ajuntaments de Salou i Prades busquen potenciar els seus recursos històrics i culturals per atreure un turisme de qualitat que beneficiï ambdues localitats.

Es durà a terme un estudi arqueo-paisatgístic de la mobilitat i la itinerància entre el cap Salou i les muntanyes de Prades. L’objectiu d’aquest estudi és identificar els eixos comunicatius, itineraris, traços viaris i espais de trànsit emprats a l’àrea geogràfica entre el cap Salou, el Baix Camp i les muntanyes de Prades.

La intenció és realitzar una restitució el més versemblant possible dels principals eixos de desplaçaments, itineraris i trams de camins fossilitzats en el paisatge actual, segmentats per grans períodes històrics.

Un cop conclosa aquesta fase inicial, es duran a terme tasques arqueològiques prospectives per verificar les hipòtesis sorgides de l’estudi preliminar. Aquestes iniciatives conjuntes reflecteixen la voluntat de reforçar la seva identitat cultural i històrica, alhora que impulsen el desenvolupament turístic basat en un relat històric.

Connexió Salou-Prades

Granados recorda que Salou posseeix un patrimoni històric mil·lenari, com demostra la ruta en desenvolupament que uneix Salou amb Prades, una connexió que data del Neolític. Històricament, Salou ha estat connectat amb Prades, no només per aquesta ruta, sinó també perquè el rei Alfons II d’Aragó va dictar la carta de població al port de Salou l’any 1194. Aquests fets històrics subratllen la profunda connexió entre Salou i Prades.

Per la seva banda, Torruella afirma que és una iniciativa molt interessant i beneficiosa per ambdós muicipis. Aquest projecte, de gran valor territorial, permet, segons l’alcalde, recordar el passat i té un gran potencial turístic, ja que combina mar i muntanya.

Et pot interessar: