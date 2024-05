Adjudicat l’estudi de viabilitat per atorgar llicències temporals de taxi a Salou

L’Ajuntament de Salou ha adjudicat per 5.989,50 euros (IVA inclòs) a l’empresa Movea Consulting Mobility SL un estudi de viabilitat i implantació per atorgar llicències temporals de servei de taxi al municipi. En aquesta línia, segons la proposta de contractació, el consistori es planteja «la possibilitat d’atorgar llicències temporals de taxi per tal d’augmentar la flota de vehicles els mesos d’estiu, que és quan hi ha molta més demanda».

Actualment, Salou disposa de 47 llicències de taxi i 12 parades repartides pel terme municipal. Tot i això, tal com s’apunta al document, durant els últims anys, l’increment progressiu del turisme ha fet que aquest servei es veiés afectat i que fos insuficient. Aquest fet fa que l’activitat dels taxistes sigui molt variable al llarg de l’any.

De novembre a març tenen poca activitat i gairebé no operen en franges nocturnes, mentre que des de Sant Joan fins a mitjan setembre la demanda supera l’oferta. En aquest sentit, el document apunta que l’objectiu de l’estudi ha de ser avaluar l’oferta i la demanda durant els mesos d’estiu, valorant les zones, franges horàries i usuaris no servits i fer una proposta de quins augments de flota serien necessaris per cobrir aquesta demanda extra temporal.

Així doncs, l’empresa adjudicatària tindrà dos mesos per presentar un estudi que també contempli l’anàlisi d’altres serveis de transport al municipi, la valoració de la demanda durant l’estiu, els nivells de cobertura i l’anàlisi de vehicles adaptats, entre altres aspectes proposats pel consistori.

Et pot interessar: