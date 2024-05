Vint-i-quatre colles participen al Concurs de Paelles a Constantí

La cinquena edició del Concurs de Paelles a Constantí s’ha tornat a caracteritzar per una massiva participació, amb un total de 24 colles i prop de 400 persones.

La cita gastronòmica i cultural, que un any més ha organitzat la Unió de Botiguers de Constantí amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’ha fet aquest diumenge 19 de maig a les instal·lacions de l’Escola Mossèn Ramon Bergadà i s’ha tornat a caracteritzar per un ambient festiu i distès.

El Jurat d’aquest V Concurs de Paelles va entregar tres premis: el premi a la millor presentació va ser per la colla «Lima Limón»; el premi a la paella més gustosa el va obtenir la colla «Carmona»; i el premi a la millor paella (millor valoració per part del jurat) va ser per al Moto Club Constantí.

Els criteris que van guiar el veredicte del Jurat es basaven en el punt de cocció de l’arròs, el sabor, la simetria dels ingredients, el punt de socarrat i la presentació.

Les tres colles guanyadores van ser obsequiades amb un val de 75 euros cadascuna que es podran gastar en algun dels establiments adherits a la Unió de Botiguers de Constantí.

La jornada festiva es va allargar durant la tarda amb música i jocs populars i tradicionals.

