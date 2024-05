Unes 2.000 persones gaudeixen de la 4a Mostra de Maig de Cervesa Artesana de Castellvell

La 4a Mostra de Maig de Cervesa Artesana (MOMA), organitzada per l'Associació de Cervesers del Baix Camp (AC/BC), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, s'ha consolidat enguany com un esdeveniment gastronòmic de referència al territori i amb capacitat per atraure tot tipus de públic.

Es calcula que gairebé 2.000 persones van visitar la mostra al llarg del dissabte, tot i la nombrosa oferta cultural i gastronòmica que hi havia aquest cap de setmana al Camp de Tarragona. Enguany, com a novetat, destaca la posada en funcionament d'un trenet turístic entre Reus i Castellvell que va atraure un nou públic familiar.

Tant l'Associació de Cervesers del Baix Camp (AC/BC) com l'Ajuntament de Castellvell del Camp es mostren satisfets amb el resultat de la MOMA 2024. El representant de l'AC/BC, Jaume Margalló, destaca que la incorporació del trenet turístic «va animar molt el matí i el migdia amb nou públic familiar que va aprofitar la MOMA per passar el dia amb les activitats, la ludoteca i el concert del migdia».

Pel que fa a la tarda, Margalló considera que, de cara a la propera edició, caldrà replantejar la programació musical de manera que no hi hagi franges horàries que quedin buides. Amb tot, l'organització posa en valor que, un any més, s'hagi tornat a fregar el sostre dels 2.000 visitants, tenint en compte la coincidència amb altres esdeveniments culturals i gastronòmics del territori.

Cervesa artesana i activitats

La quarta edició de la MOMA va presentar una desena de cervesers i hi va haver-hi representades més de cinquanta referències de cerveses. Enguany els assistents també van poder gaudir d'un bon nombre d'activitats paral·leles: Concurs de Cornhole, Concurs de Galets, ludoteca i les actuacions de H.O.T. Covers Band, Canelita en Rama i el DJ Alflafrench.

Coincidint amb la celebració de la MOMA, enguany també es va presentar «L'Ermita», la cervesa artesana de Castellvell del Camp. La cervesa, d'edició limitada, es va poder adquirir a la mostra per un preu solidari de 3 euros, que aniran destinats a finalitats socials.

La nova cervesa ha estat elaborada i envasada per l'Anjub Cerveses de Vinebre (Ribera d'Ebre). L'ampolla, dissenyada per Juan Francisco Martín, està inspirada en un element emblemàtic del patrimoni de Castellvell, com és l'Ermita de Santa Anna.

