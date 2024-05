Un miler de persones celebren la Nit dels Museus a Reus

El passat dissabte 18 de maig es va celebrar a Reus una nova edició de la Nit dels Museus que, enguany, tenia el lema Museus per l’educació i la investigació. La cita va tenir molt bona acollida pel públic.

En el cas de la capital del Baix Camp, la commemoració de la Nit dels Museus va servir aquest 2024 per acomiadar el Museu d’Art i Història de la ciutat que tancarà les seves portes fins al 2026, quan es reobrirà de nou amb una fisonomia totalment diferent. Aquesta setmana queden encara activitats per poder fer tant als diferents equipaments del Museu de Reus com els de l'Agència de Promoció de ciutat.

Des de la regidoria de Cultura i Política Lingüística expliquen que per part del Museu de Reus el balanç és molt positiu, amb activitats amb aforament complert. Han comptabilitzat 1.165 persones en els diferents espais oberts i destaquen les activitats de Tarraco Viva, tant un escape room com un monòleg sobre la redescoberta de Tàrraco.

La nit va acabar al Museu d'Art i Història de la plaça de la Llibertat, amb un Dj a l'entrada que convidava a tothom a entrar i participar a les portes obertes. També hi va haver activitats al Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca, el CIMIR, el refugi de la Patacada i la bòbila del Sugranyes.

Per la seva banda, un total de 1.179 persones van gaudir d’una nit especial en que els equipaments proposats des de l'Agència Reus Promoció van ampliar els seus horaris d’obertura amb propostes de diferents formats.

La gran majoria dels visitants han estat de Reus, però s’han incrementat respecte l’any passat els provinents de les comarques de Tarragona amb un 24%, que s'han desplaçat expressament a la ciutat per gaudir de les activitats de la Nit dels Museus, i s’ha mantingut pràcticament els de la província de Barcelona respecte l’any passat.

