PortAventura World respon a les acusacions d'estafa per part d'alguns visitants estrangers

Imatge d'una cua d'una atracció de PortAventura amb un joc interactiu per fer més amena l'espera.PortAventura World

En les darreres setmanes, molts turistes, en la seva gran majoria d'origen francès, han mostrat el seu desecís amb PortAventura World a causa de les complicacions que van experimentar durant els seus viatges al parc temàtic tarragoní.

Així, alguns d'ells acusen el parc de tenir una «gestió catastròfica» o de ser una «estafa», i en alguns casos asseguren que no tornaran a «posar un peu aquí». La majoria de les queixes i protestes es deuen a les llargues cues per pujar a les atraccions, que, segons asseguren, poden arribar a ser de fins a sis hores en moments de gran afluència.

Segons publica el portal HuffPost Eric, natural de Tolosa i que va viatjar amb la seva dona i dos adolescents, va relatar que tot «va ser un desastre, un veritable escàndol», i va arribar a titllar-lo de «gairebé una estafa organitzada» després de gastar més de mil euros.

El tolosà va assegurar que en 48 hores, amb entrades per a dos dies, només es van poder pujar a vuit atraccions: «Al principi vam comprar bitllets estàndard. Ens vam adonar, amb el món actual, que era impossible fer el més mínim recorregut sense perdre gaire temps», va afirmar.

A causa d'això, es van resignar i van abandonar la idea de muntar-se a les atraccions populars durant el primer dia, amb l'esperança que durant la segona jornada i amb les entrades sense cues, la situació canviaria. Però, segons van relatar, no va passar el que s'esperava.

«La gestió del flux de visitants, del personal i del manteniment va resultar catastròfica, com si no haguessin previst res», va assegurar Eric, que va afirmar haver de fer front a cues de més de cinc hores durant el primer dia.

Però ni amb la compra dels bitllets sense cues la situació va canviar, asseguren. «Al lloc web van dir que va ser un període d'assistència moderada», va relatar Eric, que va titllar això de «contraindicacions o informació falsa sobre els temps d'espera», lamentant-se d'haver pagat més de mil euros per només vuit atraccions.

Una 'freda' resposta per part de PortAventura

Però aquesta família de Tolosa no ha estat l'única a expressar la seva decepció davant del que ha passat, i en xarxes socials, molts altres turistes francesos també se'n van fer ressò i van denunciar situacions similars, destacant la mala gestió i la manca de previsió davant la quantitat de gent que acudiria durant aquests dies al parc.

«Vaig estar a la cua durant més de 6 hores», va assegurar un d'ells, mentre que un altre va afirmar no tornar-hi: «No tornarem a posar un peu aquí, en un dia només vam fer dues atraccions», es va queixar un altre.

Tot i l'allau de queixes i protestes per part de molts dels clients, des de PortAventura es van limitar a enviar un breu missatge a través de xarxes socials: «Lamentem escoltar el teu comentari. Durant els dies festius o dates especials el parc sol estar més concorregut» , van explicar als clients, sent aquesta una resposta insuficient sens dubte per la resta de clients.

