600 professionals i 9.000 persones celebren la 20a edició de la FiM Vila-seca

La 20a edició de la FiM, fira de música emergent i familiar de Vila-seca ha clos avui amb rècord d'assistència de professionals del sector de la música en un cap de setmana on la ciutat tarragonina ha estat la capital de la música emergent i familiar de Catalunya.

Organitzat per l'Ajuntament de Vila-seca, un total de 39 propostes emergents i familiars s’han presentat durant els quatre dies de programació en una edició de la FiM Vila-seca que s’ha confirmat com la fira referent per a les descobertes en música emergent i familiar.

Han passat més de 150 artistes sobre els 8 escenaris de la FiM que han fet de la ciutat tarragonina la capital musical del país durant un cap de setmana de primavera. La fira ha tornat a renovar el seu compromís amb l’aposta per les primícies, amb un 92% d’espectacles i concerts que seran estrenes.

En paraules de Martí Marfà, director artístic de la FiM Vila-seca des del seu reinici l’any 2021: «Hem tornat situar la FiM al mapa i el calendari de fires i festivals musicals del país. Hem fet una programació arriscada que aposta per les estrenes i la feminització dels escenaris i hem dissenyat un programa professional al servei d’un sector que troba en la FiM un espai de proximitat per fer-hi negoci».

De fet, el propi alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha posat també en valor aquest certamen que «ha permès gaudir d'un cap de setmana d'excel·lència musical a Vila-seca» i ha volgut destacar també tot l'esforç i treball realitzat pels tècnics municipals i professionals que durant aquests dies han estat dedicats a la FiM

El Castell de Vila-seca ha tornat a ser l’epicentre d’activitat musical i professional i, des del dijous, s’han donat cita prop de 600 professionals del sector professional, un 20% més que en l’edició anterior. Durant aquestes jornades, s’han realitzat 300 speedmeetings entre professionals, 40 mentories a artistes emergents, 42 pitchings i 5 taules rodones.

Tot un èxit de participació en una edició en què el programa professional de la FiM ha organitzat una Jornada per a programadors i programadores en col·laboració amb la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Àrea de Públics de l’Institut Català de les Empreses Culturals, la Jornada Catalan Arts per a Professionals emergents i la Jornada Soc Autor per a artistes emergents.

El Celler de Vila-seca ha acollit el dissabte 18 l’acte de celebració de la 20a edició com a prèvia de l’espectacle ‘Udolç’ d’Alba Careta i Henrio. La fira de música emergent i familiar ha volgut celebrar els seus 20 anys d’aposta per la música emergent i familiar en un petit acte commemoratiu.

Hi han intervingut l’Alcalde de Vila-seca, Pere Segura i la Regidora de Cultura, Manuela Moya, qui han homenatjat la tasca de Pep Graset, ex-regidor de l’Ajuntament de Vila-seca i ideòleg de la FiM. Avui diumenge, la rumba catalana de Landry ha posat fi a 4 dies de música ininterrompuda,

La FiM, fira de música familiar i emergent de Vila-seca està organitzada per l’Ajuntament de Vila-seca amb el suport de la Diputació de Tarragona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Et pot interessar: