Martí Marfà: «A la FiM s’hi ha de venir amb els sentits oberts i predisposada a sorprendre’s»

La FiM celebra enguany el vintè aniversari. Com s’encara des de l’organització?

«La veritat és que amb molta il·lusió. Tot i que no en vaig ser conscient al principi perquè jo em vaig incorporar a la nova etapa, que va començar el 2021 i, clar, des de la meva perspectiva és el quart any. Quan vam reprendre la FiM el 2021, l’objectiu no era només reforçar el caràcter professional de la Fira i incorporar la línia familiar, sinó que també volíem reposicionar la FiM a la constel·lació de fires i de festivals musicals del país i crec que ho hem anat aconseguint. Estem en un moment de reconeixement per part del sector, de les institucions, dels artistes i del públic. Crec que, en poc temps i gràcies a tot aquest llegat que aquest any celebrem, estem en un moment de recuperació del posicionament i de consolidació».

Heu aconseguit englobar 55 actuacions en quatre dies.

«L’any passat vam incorporar un dia més, el dijous, i ho vam fer, sobretot, per al sector professional. Aquest any el nombre d’actuacions i d’artistes és més o menys igual que l’any passat. És veritat que, en ser una Fira i tenir aquest component professional, les actuacions són en format showcase i tenen una durada més curta respecte al que seria habitual. L’única durada que hem mantingut és la dels espectacles de sala, que és intocable. El públic ha de triar on va, però els professionals que venen a comprar espectacles van de bòlit, una darrere l’altra, perquè totes les propostes van molt seguides».

Clar perquè, en aquest sentit, es podria dir que la FiM és una doble Fira. Com es preveu enguany la part dedicada als professionals?

«Aquest any ens ha quedat un programa molt interessant. Cada any organitzem pitchings, que són presentacions breus de catàlegs artístics per part de les oficines i els mànagers. A més, també organitzem speedmeetings entre programadores i managements. Enguany també hem consolidat la línia que programa jornades específiques cada dia amb un agent estratègic del sector. Per exemple, el divendres fem una jornada adreçada a professionals emergents que comencen a treballar en l’àmbit de management i del booking perquè ens n’adonem que hi ha moltíssimes propostes artístiques emergents, però no hi ha suficient múscul professional per absorbir-les. Llavors, juntament amb l’ICEC (l’Institut Català de Centres Cultural), vam crear aquesta jornada específica que vol acompanyar a dins de la Fira a tots aquests professionals que comencen».

A banda de donar cabuda als emergents, també doneu espai als artistes de quilòmetre zero.

«Sí, i tant. Nosaltres som una Fira que té vocació de país i és l’única que es dedica al segment emergent i al de la música familiar específicament a Catalunya. Per tant, és una Fira que té funció de país, però alhora és del Camp de Tarragona i s’hi arrela perquè és d’on surt. Per tant, sempre intentem vetllar perquè hi hagi espai per les propostes locals. Enguany són cinc propostes i, alhora, facilitem tota una programació pro que aquest any s’ha ampliat amb artistes tant de Vila-seca com del Camp de Tarragona que acaben de completar la proposta quilòmetre zero».

Enguany a la FiM també s’hi ha vinculat el Conservatori de Vila-seca.

«Sí, el Conservatori de Vila-seca s’ha vinculat a la programació off. També tenim una associació que es diu Rodautors, que comissa una altra franja d’aquesta programació i un establiment de Vila-seca, la Gastronoteca. A més, també fem una convocatòria entre grups amateurs del poble perquè s’hi puguin afegir».

Què li diries a algú que ve per primer cop a la FiM?

«Jo diria que és una Fira on s’ha de venir amb els sentits molt oberts i amb les mires molt amples. No és una Fira on vas a veure coses que ja coneixes sinó coses per descobrir i conèixer per primera vegada. És molt important això, venir predisposada a què et sorprenguin. D’altra banda, també recordaria que és una Fira gratuïta i que es pot gaudir en família. La FiM està pensada justament perquè la puguin gaudir conjuntament petits i grans, ja que és una Fira diürna, on la durada dels espectacles està acotada, els volums estan regulats, els escenaris estan pensats perquè els petits ho puguin gaudir i també hi ha un 50% de la programació adreçada a públic familiar».

Què s’espera des de l’organització per aquesta edició?

«Esperem que la convocatòria professional sigui un èxit, tot i que ja hi ha bons indicis amb les acreditacions i segurament passarem el mig miler de professionals. Pel que fa a la Fira esperem que, si el temps ens acompanya, hi hagi una bona convocatòria de públic i que la gent vingui i gaudeixi de les propostes que hem seleccionat amb cura i amb professionalitat».