Les fonts més emblemàtiques de Salou funcionaran amb aigua reciclada

Les fonts més emblemàtiques de Salou, que constitueixen un dels atractius de l’oferta turística del municipi, entren en funcionament aquest cap de setmana.

Tot i que Salou forma part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), la qual no està afectada per les restriccions hídriques decretades per la Generalitat, l’Ajuntament de Salou ha optat per omplir gradualment les seves fonts públiques.

Aquelles que s'han activat s'alimenten exclusivament d'aigua 'no de boca' i operen amb horaris de funcionament reduïts. Les fonts han estat fora de servei durant més d’un any a causa de les restriccions, període que s'ha aprofitat per realitzar el seu manteniment.

Aquesta iniciativa preten destacar l'aposta decidida de Salou per «una gestió eficient dels recursos, reutilitzant aigües de procés per a fins ornamentals i de neteja de l'espai públic». Des de l'Ajuntament destaquen que «l'aigua de les fonts no es malgasta, sinó que es reutilitza gràcies a un circuit d’aigua tancada».

A més, les fonts que habitualment fan ús d'aigua potable, com les situades a la rotonda del carrer Barcelona o al monument a les Dones del Carrilet, no s'activaran com a «mostra de solidaritat amb els municipis més afectats per la sequera».

