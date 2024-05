Salou obre el termini per expedir el DNI a les dependències de l'Ajuntament

Els veïns i veïnes de Salou que vulguin tramitar o renovar el seu Document Nacional d’Identitat (DNI) ho podran fer el pròxim dimarts, 21 de maig, a les dependències municipals (edifici consistorial), sense necessitat de desplaçar-se fora del municipi; i amb la gestió de la Policia Nacional.

Per això, és imprescindible demanar cita prèvia, de forma presencial o bé per telèfon (977 309 292), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Salou, on se’ls facilitarà la documentació que necessiten.

Les persones que vulguin tramitar el DNI hauran d’anar, personalment, a l’Ajuntament de Salou el 21 de maig, per expedir-lo, i el 23 de maig, per recollir-lo.

La tarifa que caldrà abonar serà de 12 euros, a excepció de les que tinguin un canvi de domicili i el seu DNI no hagi caducat.

Els menors hauran d’assistir acompanyats del pare, mare o tutor. La fotografia haurà de ser recent, amb el front visible i sense cap element al cap.

Et pot interessar: