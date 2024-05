Alteracions en el trànsit a Salou per les obres de millora de la zona de Carles Buïgas

A partir d'aquest dilluns 13 de maig, la cruïlla entre els carrers Vendrell i Carles Buïgas a Salou romandrà tallada al trànsit rodat durant un mes, a causa de la segona fase de les obres de renovació integral del carrer Carles Buïgas i altres carrers adjacents. Es preveu que el trànsit es restableixi a mitjans de juny.

Per aquest motiu, s'han senyalitzat itineraris alternatius. La Policia Local de Salou s'ha coordinat amb l'empresa de transports Plana per minimitzar l'afectació en el servei regular d'autobusos i assegurar que els estàndards i horaris dels trajectes es mantinguin durant les obres.

Els autobusos en direcció a Cambrils seran desviats temporalment pel carrer Viladomat, on s'ha habilitat una nova parada davant de l'hotel Jaime I. A més, s'ha desplaçat la parada del carrer Vendrell a l'avinguda de Pla de Maset, entre les rotondes de Pompeu Fabra i avinguda de les Pedreres-Torremolinos. El servei en direcció a La Pineda, que transita pel carrer Falset, no experimentarà cap canvi.

Per al servei discrecional d'autobusos, els trams de carrers Serafí Pitarra i Fra Juniper Serra propers a la cruïlla amb Carles Buïgas han estat condicionats per permetre el trànsit de busos com a itineraris alternatius.

Aquesta intervenció forma part del pla d'actualització i millora de les infraestructures urbanes de Salou, que busca no només millorar la qualitat dels serveis, sinó també l'estètica i la funcionalitat dels espais públics.

Les obres de renovació del carrer Carles Buïgas són clau per a la modernització de la ciutat, i s'enfoquen, especialment, en la millora de la xarxa de drenatge per prevenir problemàtiques associades amb les precipitacions.

