Salou acollirà el primer campus d'handbol Enric Masip

Salou es prepara per acollir el primer Campus d'Handbol Enric Masip, que se celebrarà de l'1 al 6 de juliol al pavelló Ponent. El campus es va donar a conèixer aquest dimecres durant una roda de premsa que va comptar amb la presència de l'alcalde de Salou, Pere Granados; Enric Masip, director del Campus; Laura Molero, presidenta del Club Handbol Salou i el regidor d'Esports, Yeray Moreno.

Aquest esdeveniment, destinat a nenes i nens d'entre 8 a 17 anys, serà un campus diürn que «promet no només formació tècnica esportiva, sinó també molt d'entreteniment i companyonia».

Durant els sis dies del campus, amb un horari de les 9 a les 18, les persones que hi participen gaudiran d'una varietat d'activitats que inclouen entrenaments especialitzats, partits, xerrades tècniques, a més de sortejos, regals i moltes sorpreses preparades per l'organització, amb la intenció que la canalla «s'ho passi d'allò més bé practicant esport».

A més, per a moments de relax i diversió, s'oferirà un espai d'oci amb jocs i accés a piscina.

Enric Masip va dir que aquests campus «serveixen per millorar la qualitat de l'aprenentatge» i està convençut que serà «un gran campus, on es combinarà diversió i formació». Ha afegit que «Salou és un municipi que està preparat per acollir aquest tipus d'activitats».

El campus culminarà amb un dinar de cloenda el dissabte, 6 de juliol, un esdeveniment especial on les famílies estan convidades a unir-se i celebrar els èxits dels joves esportistes.

Aquesta iniciativa busca que Salou «esdevingui una ciutat de referència en el món de l’handbol, creant, així, un vincle fort entre l'esport i la comunitat».

Amb el I Campus de Handbol Enric Masip, Salou «reafirma el seu compromís amb l'esport i l'activitat juvenil», promovent no «només l'habilitat esportiva sinó també valors com el treball en equip, la disciplina i la diversió sana».

L'alcalde de Salou, Pere Granados, va destacar la importància del campus per la seva «aposta clara pel foment de l'esport, la tecnificació i l'empoderament de la dona en matèria esportiva». Va tenir paraules de felicitació pel Club de Handbol de Salou i va posar en valor l'esport base.

La presidenta del Club handbol de Salou, Laura Molero, va dir que «l'entitat treballa de valent perquè el handbol sigui una referència a la zona i on la dona tingui un paper preponderant».

