L’Ajuntament de Torredembarra afirma haver solucionat els problemes de la piscina

L’Ajuntament de Torredembarra argumenta que les problemàtiques que la piscina municipal ha presentat els darrers mesos, i per les que els socis han fet arribar escrits de queixes, van ser a causa del procès de canvi d’empresa de manteniment i a problemes tècnics de la caldera, ambdues qüestions ja solucionades.

Concretament, un dels afectats, que ha demanat romandre anònim, va fer arribar una instància a la regidoria d’Esports de l’Ajuntament explicant els diferents problemes que ha patit la instal·lació: «A part del seu tancament provisional fins a les diferents reparacions, quan la piscina ha obert, les condicions tèrmiques i de salubritat no han sigut adients».

En el mateix document, concreta que els dies 10 i 11 de maig va mesurar amb un termòmetre i un control de PH l’aigua de la piscina. En ambdós casos, el nivell de clor es trobava per sota de 0,5, una xifra «desorbitada», i la temperatura era de 27 graus i 32,5, respectivament.

Davant aquestes declaracions, la regidora d’Esports, Activitat Física i Salut del consistori, Berta Castells, argumenta que fa un parell de mesos, quan van canviar l’empresa de manteniment, es van produir sis incidències entre 15 i 20 dies: «Vam tancar la piscina per problemes en el sistema de clor i el filtratge», declara, i afirma que una de les conseqüències d’això va ser el color negre de l’aigua.

Amb tot, va afegir que en els darrers dies no han tingut cap incidència, i que el 10 i 11 de maig, a banda d’una avaria en la caldera en el primer dels dies mencionats, no va ocórrer res més: «Si els nivells de clor estan per sota de 0,5, és impossible que obrim la piscina. Preferim tancar i saber què ho ha causat», declara.

Paral·lelament, la caldera va patir desperfectes per culpa d’una pedregada, que va provocar que entrés aigua en el dipòsit: «Vam tenir dos dies de parada per posar de nou el gasoil», explica la regidora. A més, afegeix que també se li han canviat un parell de peces, que fan que l’aigua de la piscina s’escalfi més ràpidament.

Retorn dels dies perduts

L’autor de la instància, entrevistat per aquest mitjà, explica que els veïns que van a primera hora a la piscina, en més d’una ocasió se l’han trobat tancada, sense haver estat avisats. Castells explica que, en ocasions, a aquestes hores, les condicions de l’aigua no són adequades, i, per aquest motiu, no obren les portes. «Estem treballant en un millor del sistema d’avís», afirma, i afegeix que «les incidències del matí s’aniran solucionant».

La regidora també va declarar que es retornaran els dies perduts als socis de les instal·lacions. Respecte a això, l’autor de la instància expressa que no és «suficient», i que tant ells com altres usuaris de la piscina resten a l’espera d’una resposta per part de l’Ajuntament als escrits de queixa i instàncies presentades.

