Quines són les platges tarragonines que han perdut la bandera blava enguany?

Ahir la Fundació per a l'Educació Mediambiental (FEE per les sigles en anglès) va publicar les 34 platges de la demarcació de Tarragona que enguany han aconseguit aquest any el distintiu Bandera Blava.

Aquest reconeixement reconegut a escala internacional que s’atorga en 47 països dels cinc continents, valora i premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació òptima dels serveis i la informació i l’educació ambiental.

Tanmateix, també hi va haver algunes platges tarragonines que, tot i que l'any passat van gaudir d'aquest distintiu, enguany no han estat escollides entre les seleccionades.

Així, són 4 les platges tarragonines que han perdut la bandera blava respecte a l'any passat: les platges dels Capellans i de Llevant, ambdues de Salou, fent que el municipi del tarragonés es quedi sense banderes blaves, la platja del barri marítim de Torredembarra i la Cala Forn de l'Ametlla de Mar.

L'Ajuntament de Salou ha donat explicacions per tractar d'argumentar la pèrdua de les banderes blaves en les platges del municipi i ha justificat que, les mostres d'aigua que es van recollir no van superar els criteris que es demanen, de manera que pot estar relacionat amb moviments d'aigua no habituals o situacions climatològiques adverses segons defensa el consistori.

En el cas de la platja del barri marítim de Torredembarra el motiu és diferent. En aquest cas, la raó és que la platja inclourà un espai per a gossos i això és incompatible amb la distinció.

