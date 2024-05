El robatori de coure a Montcada i Bifurcació del passat diumenge va provocar que molts usuaris arribessin ahir a l’estació de tren de Tarragona amb l’expectativa de saber si es trobarien incidències al servei.

Tot i això, Segons la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, fins a les nou del matí, tots els trens van funcionar «excepcionalment» bé.

Una situació de bonança que no van trobar els usuaris que volien agafar ahir el tren de les 9.21 hores a Tarragona en direcció Barcelona. Segons va informar Renfe, arran del robatori de coure, es va produir un problema de torn amb els conductors dels combois que es van veure obligats a utilitzar la via de l’R15.

Tot i això, des de l’operadora van titllar la situació de puntual i van afirmar que la resta de serveis van funcionar amb normalitat. «No tolerem que els robatoris de coure siguin l’excusa permanent de Renfe quan els trens no van bé», va expressar Oscar Ibañez, portaveu de Dignitat a les Vies. «Arrosseguem molts episodis des de l’abril i sembla que no hi ha manera de protegir la xarxa ferroviària», va afegir.

En qualsevol cas, aquesta incidència tècnica va provocar que el tren acumulés unes dues hores de retard i que molts usuaris arribessin tard a les seves respectives cites.

És el cas del Francisco Andrade, qui es va veure obligat a agafar el tren de les 10.20 hores -una hora més tard del previst- per poder arribar a la feina. Tot i això, va lamentar que «arribarà tard a una reunió». Tot i no ser un usuari habitual, Andrade va reconèixer que no el va sorprendre, ja que «el servei cada vegada és més decadent».

«L’última vegada que vaig tornar de Barcelona amb tren, ens vam quedar atrapats dins un túnel una hora», va criticar Andrade, qui considera que «la gent té assumit que els trens són un caos». A més, va denunciar que «els trens cada vegada són més petits» i això provoca que s’aglutini més gent i el viatge sigui «cada vegada pitjor».

Reparar l’avaria costarà 15 MEUR i dos mesos de treballs

Reparar l’avaria pel robatori de coure costarà uns 15 milions d’euros i dos mesos de treballs. Segons el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, avui denunciaran els fets davant del jutjat per «aclarir qui hi ha al darrere».

Puente va subratllar que en els últims cinc anys hi ha hagut 11.151 incidències no atribuïbles a Renfe o Adif, més de la meitat de les quals a Catalunya, i un terç de les quals a l’àmbit metropolità. El ministre va remarcar que aquesta situació «no se soluciona amb el traspàs de Rodalies» i va avisar que els actes vandàlics són competència policial.

Et pot interessar: