La Pobla celebrarà Sant Isidre aquest diumenge

Aquest proper diumenge, 19 de maig, els habitants de la Pobla de Mafumet estan cridats a compartir una de les celebracions més tradicionals i arrelades al municipi, com és la Festa de Sant Isidre. El patró de la pagesia ha estat, des d’antic, venerat a la Pobla, donada la llarga tradició agrícola del poble. Tal és l’estima pel patró dels agricultors que fins i tot la centenària cooperativa agrària del poble, fundada l’any 1917, en porta el nom.

Des de fa molts anys i tot coincidint amb el santoral, Ajuntament i Cooperativa Agrícola de Sant Isidre uneixen esforços per organitzar una celebració de marcat caràcter familiar. L’activitat principal tindrà lloc a la Zona de les Moreres i girarà al voltant de l’esmorzar popular que, com de costum, destinarà tota la recaptació a finalitats solidàries.

El preu de l’esmorzar és de només 3 euros. Cada tiquet donarà dret a una safata que inclourà arengada, llonganissa, baldana o cansalada entre altres, a més de pa, tomàquet i una peça de fruita. Els propis assistents a l’acte cuinaran el seu esmorzar a les barbacoes municipals i podran assaborir l’àpat a les taules especialment habilitades per a l’ocasió a la Zona de les Moreres, a on des de les 9.00 h s’hi habilitarà un punt de venda de tiquets per a tothom qui vulgui participar d’aquest esmorzar popular.

Mitja hora després donarà inici l’àpat, mentre que a les 10 h obrirà portes el mercadet d’objectes de segona mà, organitzat per l’Associació Familiar Més 30. A la mateixa hora i fins al punt del migdia, els carros de cavalls recorreran la zona per oferir passejades.

Imatge de la celebració de Sant Isidre d'una edició anterior.Cedida

A més, durant tot el matí el Parc de les Pobles acollirà una festa infantil, amb elements inflables i pinta cares per a diversió dels més petits, completant així el caràcter familiar d’aquesta tradicional celebració que, any rere any, aplega centenars de participants per gaudir d’aquesta jornada festiva.

