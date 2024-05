Mor un gos durant l'incendi d'una casa a la Pobla de Mafumet

detail.info.publicated SHAILA CID

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit de diumenge en un incendi en una casa de la Pobla de Mafumet. L'avís el van rebre a les 23.32 hores i es van desplaçar amb cinc dotacions cap a l'habitatge afectat que estava deshabitat prop de la carretera TP-7225 al quilòmetre 7.

El cos de seguretat va rebre la informació que hi podia haver-hi algú a l'interior vivint. Un cop allí van procedir a l'extinció des de l'exterior i van intentar veure si es veia algú. En quant van poder accedir a l'interior van comprovar que no hi havia cap persona però que, malauradament, hi havia un gos que a causa del foc havia mort. La casa, de planta baixa més dues plantes, va cremar completament.

Els Bombers van donar per extingit el foc a les 01.27 hores i van procedir a la seva retirada. Segons ha informat Bombers, durant el matí de dilluns, la Policia Local visitaria el lloc de l'incendi per comprovar que no hi hagi cap represa.

