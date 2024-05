La Fira de la Vi de la Canonja reparteix gairebé 10.000 degustacions

La Canonja va celebrar el passat dissabte la segona edició de la Fira del Vi superant totes les expectatives i augmentant l’afluència de públic respecte a la primera edició. En total es van vendre prop de 10.000 tiquets i hi van passar més de 2.000 persones entre canongins i gent d’altres pobles que es van apropar a la Canonja atrets per l’èxit de la Fira del Vi de l’any passat.

Enguany l’esdeveniment havia canviat d’ubicació i ha tingut lloc a l’aparcament del Mas de l’Abeurador, ja que la Rambla 15 d’abril es troba en obres.

La Fira del Vi, organitzada per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Canonja, amb la col·laboració del Celler del Pallol, va comptar amb la presencia de diferents cellers de vàries denominacions d’origen: Bodegues Visendra i els Caves Magrinyà Calaf (D.O Tarragona), Puig-Batet (D.O.Penedès), Influència (D.O Terra Alta), La Conilla (D.O Montsant), Costers del Priorat (D.O Priorat) i les Bodegas Vallobera de la DO Rioja.

A més a més dels cellers, la Fira va comptar amb tres foodtrucks que oferien propostes gastronòmiques i begudes sense alcohol per a qui ho desitges. Tampoc va faltar la música de la mà del grup local Sal 150 que va actuar al migdia i del conjunt de versions Popurris Band que va amenitzar la tarda vespre.

La regidora de Promoció Econòmica, Lídia Muñoz, ha assegurat que «l'acollida de la fira ha estat espectacular». I ha afegit que «després de l’èxit de l’any passat que ens vam quedar sense copes i que alguns cellers van esgotar les existències de vi, enguany ja anàvem preparats per fer front a l’augment de públic que ja es preveia. Estem molt satisfets de com ha anat la jornada i ens demostra una vegada més que la Canonja està preparada per acollir aquest tipus d’esdeveniments que dinamitzen el municipi i el donen a conèixer a la resta de pobles del voltant».

La Fira del Vi de la Canonja ha arribat per quedar-se i se situarà dins del calendari de fires i festes del tarragonès.

Et pot interessar: