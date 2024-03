Salou formalitza el nou contracte d'escombraries amb l'empresa GBI Paprec

Salou ha formalitzat, avui, el nou contracte dels serveis de recollida selectiva de residus urbans i transport a les respectives plantes d’eliminació i valorització, gestió de la deixalleria, neteja viària pública i de les platges del municipi i serveis de gestió de les fraccions, així com la recollida i transport d’oli domèstic usat i roba i calçat del municipi.

El termini total de durada del contracte és de 12 anys, comptats a partir de la data de formalització de l’acte d’inici de prestació dels serveis, que es preveu dur a terme a partir del 15 de maig de 2024. L'acte de signatura del contacte ha tingut lloc a l'Alcaldia, amb la presència de l’alcalde, Pere Granados, i el president de GBI PAPREC SA, Gustavo Buesa, a més de la directora general de l’empresa, Marta Ciurana.

El 27 de setembre de 2023 el plenari municipal va aprovar l’adjudicació del contracte del servei licitat, corresponent al lot número 1, a favor de l’empresa GBI PAPREC SA. Aquest contempla els serveis de recollida i transport de les fraccions resta, orgànica, envasos lleugers, paper i cartró, vidre, mobles, voluminosos i piles, poda i jardineria, neteja viària, neteja de platges, recollida selectiva de platges i gestió de la deixalleria fixa, deixalleries mòbils i mini-punts nets del municipi de Salou.

Una de les iniciatives més destacades del servei és la implementació d’una prova pilot de recollida de residus ‘porta a porta' a les zones més turístiques i comercials, on hi ha grans generadors de residus. Es tracta dels establiments ubicats als carrers Carles Buïgas, Colón, Montblanc, Brussel·les, Barbastre i plaça Venus.

L'Ajuntament assegura que milloraran els índex de recollida selectiva, la reducció de residus als carrers i els contenidors estaran menys plens i que s’identificarà els infractors de les normes de recollida. Una altra millora, indiquen, és la recollida selectiva d’envasos als hotels per reduir el volum contenidors de carrer, la qual cosa millorarà l’aspecte de la ciutat.

Hi haurà un equip de neteja diürn, que repassarà els contenidors abans de la recollida; i durant els mesos d’abril i octubre s’incrementarà la freqüència de recollida de cartró comercial, passant de 3 a 6 dies setmanals. A l’estiu, les papereres de la zona de platja es buidaran 4 cops, enlloc de 2. I es crearà una brigada nocturna per netejar els residus generats durant la nit. En definitiva, el nou contracte d’escombraries té com a finalitat assolir la màxima qualitat de l’espai públic i l’increment de recollida selectiva, per abordar els objectius fixats per la normativa de residus actual.

En aquest sentit, es pretén aconseguir millors percentatges de reutilització i reciclatge, per arribar als objectius marcats per les directives europees i lleis estatals i autonòmiques actuals i futures. Així mateix, es vol reduir o minimitzar els impactes derivats de la prestació dels serveis per millorar la qualitat ambiental de la ciutat, fomentant l’ús de vehicles menys contaminants i la reducció dels nivells sonors i optimització dels serveis de recollida de residus i neteja viària.

L'empresa GBI PAPREC SA executarà, a més, una instal·lació fotovoltaica i disposarà d’una bàscula homologada per al pesatge i un registre automàtic. La despesa que l’Ajuntament de Salou destinarà a aquest servei per assolir una nivells d'excel·lència en neteja i sostenibilitat urbana és de 105.912.308,57 €, amb un contracte per a 12 anys.