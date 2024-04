L'arròs protagonitzarà l'oferta gastronòmica en dinou restaurants de Salou

Salou aposta per reforçar la seva identitat gastronòmica, amb la celebració de la cinquena edició de les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs, un esdeveniment que forma part de la 'Salou Food Experience'. Des d'aquest divendres, dia 12, i fins al proper 28 d'abril, 19 establiments locals oferiran menús especials basats en l'arròs Bayo, acompanyats de seleccions de vins i caves cortesia de Cellers de Muller.

Els restaurants participants en aquesta cinquena edició de les Jornades de l’Arròs de Salou són: Cook & Travel (c. Llevant, 5); Restaurant d’Albert (Espigó del Moll, s/n); 4R Casablanca Restaurant (passeig Miramar, 12); Arena Restaurant (p. Jaume I, s/n); MRKT de Edu Cuesta Gastrobar (c. Francolí, 8); Thai Salou (c. Barbastre, 13); La Taberna del Áncora (autovía de Salou a Reus, 3); Rock & Grill (c. Colón, 11); Lunattic Salou (c. Colón, amb c. Bilbao); O Mar Restaurant (c. Carles Buïgas, 29); Castillo de Javier (av. Carles Buïgas, 29); El Morro (Via Roma, 3); La Teca (c. Ciutat de Reus, 28); Taberna El Totxo (c. Barcleona, 40); Mar de Tierras Acantilados (c. Colón, 23); Circus Beach Salou (c. Major, 7); Malapecora (c. via Augusta, 14); Deliranto (c. Llevant, 7) i Restaurante Mendebal (c. Lleida, 10).