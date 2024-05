El festival de furgonetes camper més gran d’Espanya se celebrarà aquest cap de setmana a Tarragona

El festival de furgonetes camper itinerant més gran de tot l’estat espanyol se celebrarà enguany al Càmping Park Playa Barà, refermant l’aposta de l’organització per la Costa Daurada, gràcies a l’èxit assolit l’any anterior.

En aquesta vuitena edició, l’organització vol fer partícip del festival als residents de la zona i als visitants que estiguin allotjats pels voltants, posant a disposició entrades de dia per a tots aquells que vulguin venir a gaudir de les activitats en família, assistir a les xerrades, passejar pel market d’artesania o gaudir dels concerts.

Així, els dies 10, 11 i 12 de maig, Roda de Berà aplegarà al voltant de 1.200 furgonetes i des de l’organització preveuen una assistència similar a l’any passat, 4.000 persones. Al llarg de les seves edicions, el festival PrimaveraVan s’ha erigit com un festival de música emergent, fins al punt que la música és un dels seus pilars fonamentals i reclam de molts assistents.

De la resta, són molt ben valorades les activitats infantils i els tallers lúdics pensats per a tots els públics.

D’altra banda, el festival aportarà el seu valor com a entitat de referència per al sector de les furgonetes camper, amb la celebració de xerrades sectorials, vivències persones que viuen sobre rodes i també es mostraran tot tipus de solucions per a la camperització d’aquests tipus de vehicles.

Segons Albert Sedó, fundador de la revista Furgosfera i del Festival PrimaveraVan «estem molt satisfets de i il·lusionats amb l’organització d’aquesta nova edició perquè és el moment de l’any que podem compartir aquesta passió per l’estil de vida van life, en un entorn idíl·lic com és la Costa Daurada».

Aquest any, el festival de PrimaveraVan ha comptat amb el patrocini de Nissan, l’empresa referent en lloguer d’autocaravanes, furgos i campers; Zalba-Caldú, la corredoria líder en caravàning, càmping i vehicles clàssics des de 1985, i l’empresa San Miguel, referent en cerveses des de fa més de 125 anys. Han col·laborat també Aquarian, Dometic, Barnacampers, Trevijano i Vilamòbil.

