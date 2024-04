El PrimaveraVan de Roda de Berà trenca tots els rècords: s'esperen 1.200 furgos i 5.000 assistents

El festival de furgonetes camper més gran d’Espanya, que aquest any es celebrarà al Càmping Park Playa Berà, a Roda de Berà, ha superat el seu rècord d’assistència i espera 1.200 furgos i 5.000 assistents. De fet, el PirmaveraVan ha esgotat les entrades 72 hores després de la seva posada a la venda.

Per aquest motiu, davant l'exhauriment de les entrades en només tres dies, l'organització del festival ha decidit posar a la venda entrades de dia que estaran disponibles al web www.primaveravan.com. En aquesta edició, l’organització vol fer partícip del festival als residents de la zona i als visitants que estiguin allotjats pels voltants perquè gaudeixin de les activitats en família, assistir a les xerrades, passejar pel market d’artesania o gaudir dels concerts.

Al llarg de les seves edicions, el festival PrimaveraVan s’ha erigit com un festival de música emergent, fins al punt que la música és un dels seus pilars fonamentals i reclam de molts assistents. De la resta, són molt ben valorades les activitats infantils i els tallers lúdics pensats per a tots els públics. D’altra banda, el festival aportarà el seu valor com a entitat de referència per al sector de les furgonetes camper, amb la celebració de xerrades sectorials, vivències persones que viuen sobre rodes i també es mostraran tot tipus de solucions per a la camperització d’aquests tipus de vehicles.