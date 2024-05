La revolucionària manera de fer cua que canviarà per complet l'espera al Furius Baco de PortAventura World

L'atracció Furius Baco de PortAventura World ha estrenat en aquests darrers dies una revolucionària manera de fer cua que canviarà per complet el temps que els usuaris hagin d'esperar per gaudir d'una de les atraccions més concorregudes i populars del parc d'atraccions.

Per aquest motiu, PortAventura ha posat en marxa la cua 'Single Ride', una entrada especial perquè els usuaris puguin accedir a l'atracció de manera individual ocupant les places que es queden lliures a Furius Baco. D'aquesta manera s'optimitza l'ocupació de l'atracció i s'alleugen les esperes.

Així doncs, la cua Single Rider permet accedir a Furius Baco amb un temps d'espera menor a la cua regular, però, això sí, cal tenir en compte que, com el seu nom indica, no es pot fer ús d'aquest servei si es va acompanyat. A més a més, aquest servei no garanteix l'accés immediat a l'atracció, ni tampoc ofereix la possibilitat de triar el seient, però, sí que permet un accés més ràpid.

Et pot interessar: