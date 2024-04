Gairebé 800 corredors participaran a la Cursa 1 de Maig dels Atletes d’Altafulla d'aquest dimecres

Els Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament, amb la col·laboració de diferents establiments de la vila, ja ho tenen tot a punt per a la celebració de la 15a edició de la Cursa 1 de Maig que tornarà a capitalitzar l’actualitat esportiva d’aquest dimecres, enguany a Baix a Mar, per les obres que s’estan duent a terme al carrer de Dalt, al nucli històric.

Està previst que hi participin més de 800 esportistes entre les curses infantils i juvenils, la cursa ‘Corre amb un amic’ i l’Open de 5 km. La festa de l’atletisme altafullenc començarà a les 9:45 hores des de l’Oficina de Turisme, a Via Augusta, amb l’inici de les curses infantils i juvenils, amb una participació de 500 infants i joves, i seguirà, amb la modalitat ‘Corre amb un amic’, per a infants amb capacitats disfuncionals.

Com és habitual en cada edició, la jornada la tancarà la Cursa Open de 5 km on, de moment, hi participaran un total de 250 atletes. La prova començarà a les 11:30 hores i recorrerà diferents carrers del barri marítim en un circuït ràpid i planer. Tot i que les inscripcions s’han esgotat aquest dilluns, des de l’organització han reservat deu dorsals més per al mateix dia de l’esdeveniment, sense dret a obsequi.

Com és habitual en cada edició, l’organització instal·larà diferents inflables per al gaudi de la canalla, i enguany, com a novetat, destaca un circuit de patinets elèctrics. La direcció tècnica va a càrrec d'Atletes d'Altafulla.

La recollida de dorsals es realitzarà a la zona de sortida i arribada de la prova, davant de l’Oficina de Turisme de la plaça dels Vents, fins les 9.30 hores per a les curses infantils i juvenils, i fins les 11 hores, per a la cursa OPEN de 5 quilòmetres. Per raons de seguretat, l’organització no permetrà la participació amb cotxets d’infants, patins o similars ni tampoc amb animals de companyia.

Hi haurà premis per als primers tres classificats masculins i femenins, i per al primer corredor i corredora dels Atletes d’Altafulla. Quant a les proves infantils, tots els participants tindran una medalla commemorativa de la Cursa 1 de Maig.

