Un miler de persones participen en la 3a fideuada popular del Morell

Un miler de persones van exhaurir els tiquets per la fideuada de dissabte.Ajuntament Morell

Un miler de persones van omplir la carpa de l’esplanada del carrer Àngel Guimerà del Morell aquest passat dissabte per celebrar la tercera fideuada popular, malgrat l’alerta per pluja que, finalment, va deixar desenvolupar la jornada tal com s’havia previst.

Des del consistori fan una molt bona valoració ja que «malgrat l’avís per pluja la gent es va entregar al màxim per cuinar, menjar, celebrar i passar un dissabte d’allò més bé és una molt bona notícia i demostra les ganes de fer coses de totes les morellenques», explicava el regidor de l’àrea, Miquel Roig.

«Ens feia patir la pluja però la carpa ens donava la seguretat que podríem tirar endavant la iniciativa d’una manera o altra», afirmava l’alcalde del Morell, Eloi Calbet.

Enguany també s'ha comptat amb l'alumnat de l'Institut per fer els cafès, uns diners que destinaran al seu viatge de final de curs. I després de la fideuada va arribar l'animació i la festa per a totes les edats que es va allargar fins a la nit! La Diputació de Tarragona ha col·laborat en aquestes propostes festives com els inflables i la txaranga.

