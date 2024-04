El Morell prepara la tercera fideuada popular pel 27 d'abril

L’Ajuntament del Morell està preparant la Fideuada popular que enguany se celebrarà el 27 d’abril a l’esplanada del carrer Àngel Guimerà. Amb l’objectiu de fer un dinar de germanor, les inscripcions ja estan obertes al Centre Cultural, de 16 hores a 20 hores fins el dia 19 d’abril.

«Estem molt contents de com ha anat aquesta proposta els anys anteriors i enguany tornem a apostar per un format on les colles es puguin apuntar de manera lliure, sense màxim de persones i que tots plegats ho puguem gaudir al màxim», explicava el regidor de Cultura i Festes, Miquel Roig. Durant el dinar hi haurà animació, xaranga i DJ fins a les 23 hores perquè qui vulgui allargar la festa ho pugui fer.

El preu del dinar serà de 5 € per persona, 2 € pels més petits de 6 anys, i inclou taules i cadires, paella i paeller, llenya, fumet, fideus, calamar, aigua, vi, gasosa i un barret de palla per persones. Així mateix, no hi ha mínim ni màxim de persones per a inscriure els grups, però si que l’aforament és limitat.