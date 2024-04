L’Ajuntament del Morell posa a la venda parcel·les per a construir-hi habitatge

L’Ajuntament del Morell ha posat a la venda diferents parcel·les de titularitat municipal perquè s’hi construeixi habitatge. La primera de les finques està ubicada en l’encreuament entre els carrers de Jacint Verdaguer i de Miquel Martí i Pol, té una superfície de 697,77 m² i està valorada en 115.141,43 euros, (IVA inclòs).

Una altra de les finques que el consistori ha posat a la venda esta formada per set parcel·les, rodejades pels carrers de Pompeu Fabra, Jacint Verdaguer i Mercè Rodoreda, i de 160,27 m² i un preu de 30.352,53 euros (IVA inclòs) cadascuna.

En la mateixa línia, s’ofereixen cinc parcel·les de 161,31 m² i un cost de 40.461,115 euros (IVA inclòs) cadascuna, situades davant del carrer Mossèn Manyé.

L’alcalde del Morell, Eloi Calbet, explica que els preus fixats són els mínims extrets de la taxació feta, i que la licitació pública funcionarà a tall de «subhasta»: «Posem aquest preu de sortida i, a partir d’aquí, es pot oferir la mateixa xifra o més». Els interessats poden presentar les seves sol·lictiuds fins el 2 de juny.

Crear habitatge

L’Ajuntament del Morell va obtenir aquestes parcel·les en el desenvolupament del pla parcial PP1 Continuació Moreretes, segons s’indica en l’Informe Tècnic de la licitació d’aquestes finques.

Calbet explica que el motiu per a posar-les a la venda és que «nosaltres no en farem res com Ajuntament, no som promotors immobiliaris». Així, el seu objectiu és que els compradors, tan particulars com tenidors més grans, construeixin habitatge i ajudin a pal·liar el dèficit que hi ha actualment. El batlle explica que també estan aplicant altres estratègies, com l’elaboració d’un pla local d’habitatge.

«Les normes urbanístiques de l’ajuntament determinen que no hi podran aixecar un bloc de pisos», concreta l’alcalde del Morell, i afegeix que «l’únic que demanem és que hi construeixin. No és per comprar el terreny i revendre’l al doble».

D’altra banda, una de les característiques d’aquesta licitació és que no hi ha cap restricció pel que fa a l’inici de la construcció d’aquestes immobles.