El personal de rehabilitació de Mas d'Enric exigeix actuacions de millora i de seguretat «immediates»

El personal de rehabilitació de Mas d'Enric, format per juristes, psicòlegs, docents i monitors, entre altres, han exigit actuacions de millora «immediates» i «concretes», així com «més seguretat i límits». «Necessitem coherència i orientacions clares, protocols i respectar la normativa penitenciària», ha exposat la plantilla en un comunicat secundat per una trentena de persones, segons han detallat a l'ACN els seus promotors.

A més, han criticat la resposta de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima davant l'assassinat d'una companya a mans d'un pres. En aquest sentit, han denunciat que s'afirmés que el responsable del crim «era un intern exemplar» i ho desmenteixen.

Segons han exposat en el comunicat, el pres «havia renunciat a fer qualsevol classe de programa per rehabilitar-se i no es penedia del delicte comès». Per aquest motiu, han criticat que es titlli d'exemplar la conducta d'un intern «que no va fer cap esforç per reparar la víctima».

A més, consideren que és «precisament aquesta visió utilitarista dels interns -poc conflictiu i treballador- on rau el problema que s'ha evidenciat» amb mort de la treballadora assassinada el passat 13 de març.

Paral·lelament, han exigit un conjunt de mesures de tractament i de seguretat com són l'increment de la plantilla, les ràtios per activitat, la creació de polsadors de seguretat, així com el reconeixement com agents de l'autoritat a tots els professionals penitenciaris, entre altres. Un conjunt de reclamacions sota el lema 'Més seguretat i límits, és més tractament' que confien que el nou director tiri endavant.

