María Becerra, nova cap de cartell del festival Boombastic PortAventura World

Boombastic PortAventura World ha publicat el cartell complet per dies dels artistes que actuaran els pròxims 4, 5 i 6 de juliol. A la coneguda María Becerra se sumen noms com Dei V, Gonzy, Kidd Keo, JC Reis, Alejo, Paula Cendejas, Mau i Ricky, Luna Ki o Aida Redru.

L'organització aposta fort per aquesta cita i prova d'això és la varietat de perfils i noms molt coneguts, tant en el panorama internacional com en el nacional, que formen part del cartell i es congregaran en aquest festival per agradar a tota mena de perfils.

Els confirmats d'avui, completen una llista d'artistes entre els quals es troben Saiko, Nats i Waor, Yandel, Nicki Nicole, Beret o Funzo & Baby Loud, entre altres.

Durant el festival, el dj i influencer gallec Michenlo portarà a Boombastic PortAventura World el seu Blue Party, una nit plena de música i espectacle. També hi haurà la festa Bresh i la Boom Boom Party.

El pròxim 2 de maig sortiran a la venda les entrades per dies -només amb accés al festival- i tindran un preu de 45 euros. També hi haurà packs que inclouen entrades per al festival i parc -des de 115 euros- i packs amb entrades al festival, parc i allotjament -des de 401 euros-.

