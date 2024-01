Nicki Nicole, Yandel, Beret o Álvaro de Luna, entre els artistes confirmats pel festival Boombastic PortAventura

El festival Boombastic que se celebrarà a PortAventura World del 4 al 6 de juliol, ja ha fet públiques les primeres confirmacions del cartell. L’esdeveniment, que disposarà de tres escenaris, comptarà amb la música de Natos i Waor, Saiko, Yandel, Nicki Nicole, Beret, Funzo & Baby Loud i Reclycled J. També hi participaran Lit Killah, Cro, Álvaro de Luna, Jaime Lorente, BB Trickz, Mar Lucas, Luck Ra, Dudi, Nano MZ, Blvck Seal, LI4M i Ramudo.

Des de l’organització apunten que encara queden més artistes per confirmar i que les entrades estaran disponibles a partir del 4 de febrer. Segons ha pogut saber Diari Més, els assistents podran comprar tres tipus d’entrades: l’entrada dels tres dies al festival, un paquet que inclou l’abonament al festival i l’entrada dels tres dies a dos dels parcs temàtics de PortAventura World i, finalment, també hi haurà una opció més completa que inclourà les entrades al festival i als parcs, així com l’allotjament a algun dels hotels temàtics del complex. Pel que fa als menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats dels pares o del tutor legal i els menors d’entre 16 i 18 anys podran accedir al festival amb una autorització.