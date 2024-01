PortAventura World acollirà el primer festival de música que se celebrarà a un resort amb parcs temàtics

El Festival Boombastic i PortAventura World anuncien una aliança sense precedents per crear el primer festival de música del món celebrat en un resort amb parcs temàtics. Del 4 al 6 de juliol del 2024, PortAventura World es transformarà en escenari d'una experiència musical que fusionarà l'emoció del resort amb l'energia de Boombastic.

Aquests tres dies s'esperen prop de 30.000 assistents que podran gaudir de més de 40 artistes destacats del panorama musical actual en tres escenaris diferents. I no només això, sinó també de diferents experiències que s'oferiran dins dels parcs que configuren PortAventura World: PortAventura Park, Ferrari Land i Caribe Aquatic Park, amb més de 76 atraccions i sis hotels temàtics. Properament s'anunciaran tant els artistes que conformaran el cartell, així com els detalls d’aquestes experiències.

Per la seva banda, David García, director General de PortAventura World, afirma “a PortAventura, sempre busquem formes innovadores de proporcionar entreteniment i experiències noves als nostres visitants. Avui, estem emocionats d'anunciar una col·laboració única amb Boombastic per impulsar el nostre primer festival de música que promet ser una experiència inoblidable. Creiem fermament que la música i l'entreteniment es complementen a la perfecció, creant un entorn únic on els records es forgen i perduren. Aquest festival no serà només un esdeveniment, sinó un cap de setmana ple de música, diversió i moments que els nostres clients mantindran durant molt de temps”.

"Aquesta col·laboració amb PortAventura World marca una fita a la història de Boombastic i al món dels festivals en general. La fusió de la música i de tot el que ofereix el resort temàtic crea una experiència única per als nostres seguidors. Estem molt emocionats de portar l'essència de Boombastic a un lloc tan icònic i iniciar una nova era de festivals", expressa Marino González, CEO de Boombastic.

El primer avançament del cartell per a Boombastic PortAventura World s'anunciarà el 24 de gener, i la sortida a la venda de les entrades s'iniciarà el 4 de febrer tant a https://boombasticfestival.com/, com a https://www.portaventuraworld.com/.