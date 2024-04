L’Ajuntament del Morell posa a la venda diversos terrenys municipals per construir habitatges

L’Ajuntament del Morell ha posat a la venda un conjunt de terrenys de propietat municipal urbanitzables. Les parcel·les que s'oferten comprenen tant parcel·les urbanes per fer construccions de dos a tres plantes com habitatges, tots ells de titularitat municipal.

L’Ajuntament ha optat per ajustar els preus a valors mínims de taxació, oferint així un avantatge excepcional per als compradors. A més, no hi ha restricció quant als anys de construcció dels immobles.

Les persones interessades a fer una sol·licitud de compra, poden realitzar tot el procés en línia a través del portal de Contractació Pública. La data límit per a presentar sol·licituds és el 2 de juny del 2024.

