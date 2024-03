L'Ajuntament del Morell inicia un nou sistema de control biològic per frenar la població de coloms

L’aposta per aquestes aus rapinyaires com a mètode per espantar els coloms ja està donant els primers resultatsCedida

L’Ajuntament del Morell intensifica les tasques de neteja per a resoldre la brutícia que generen els coloms a diferents punts del municipi. Les hidronetejadores estan passant amb una major regularitat, però reduint el consum d’aigua. Aquesta reducció ha sigut possible gràcies a la incorporació d’una altra metodologia per resoldre el problema amb aquestes aus, l’anomenat sistema de control biològic.

Aquest sistema requereix tècnics especialitzats en aus rapinyaires, en aquest cas falcons. Els coloms detecten la presència d’aquests animals i marxen cap a zones que perceben més segures. «Apostem per aquest sistema perquè és fiable, sabem que els resultats duren més temps i a més és ecològic perquè no requereix cap producte i instal·lació que emeti sons o químics en l’entorn», declarava l'alcalde del Morell, Eloi Calbet.

Per la seva banda, el regidor de Via Pública, Josep Maria Español, subratllava que «la neteja del municipi és una prioritat i amb el pas de les hidronetejadores i la incorporació dels falcons els

resultats ja estan sent evidents».

El fet de poder disminuir la presència d’aquests ocells també repercuteix en la salubritat dels espais públics, el manteniment del mobiliari urbà i, en definitiva, en la imatge del municipi tal com afirmava la regidora de Sanitat, Maria Jesús Valldosera: «Hem pres mesures efectives i les hem pres a temps, els cotxes, el mobiliari urbà i la imatge del Morell no podien veure’s afectats per aquests coloms que, esperem, vagin desplaçant-se cap als afores de municipi definitivament».