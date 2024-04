Baixen un 25% les obres noves al Baix Penedès durant el 2023

La construcció d’habitatges nous a les comarques penedesenques va pujar un 11,5% de mitjana durant el 2023, segons ha presentat aquest dilluns l’APCE (Associació de Promotors i Constructors d’Edificis). A l’Anoia és on més va creixer l’activitat (+46%), passant de 160 a 233 habitatges iniciats. També va ser positiva l’evolució a l’Alt Penedès, amb un increment del 35%: de 172 cases i pisos començats l’any anterior es va passar a 233. En canvi, al Baix Penedès la tendència va ser decreixent (-25%), de manera que de 276 obres noves es va passar a 207. El mateix va passar al Garraf (-10%), passant de més d’un miler d’habitatges el 2022 a iniciar-ne 970. Segons l’APCE, l’habitatge nou al gran Penedès té de mitjana 82,8 m2 i costa 297.708 euros.

Les dades del gran Penedès situen el conjunt de la vegueria a l’extrem invers de la tendència de Catalunya, ja que la mitjana global del darrer any va ser d’un decreixement de l’11,6%. El director general de l’APCE, Marc Torrent, ha ressaltat a l’ACN que la percepció global del sector «és positiva» i ho ha atribuït a una situació cada cop més estesa en què «s’absorveix més l’estoc de pisos existent alhora que es detecta més demanda».

Vilanova, Calonge, Calafell i Sant Sadurní

Pel que fa a les xifres desgranades a cada comarca, al Garraf despunta l’activitat de Vilanova i la Geltrú, amb 317 habitatges iniciats durant el 2023. A la capital la segueixen les obres començades a Sant Pere de Ribes (268) i Cubelles (231).

En el cas de l’Anoia, el municipi amb més habitatges iniciats el darrer any va ser Calonge de Segarra, amb 127, mentre que Igualada se situa en segona posició amb 57 obres començades. El tercer municipi de la llista és Piera, amb 15.

Al Baix Penedès, el mapa l’encapçala Calafell, amb l’inici de 120 obres, seguit del Vendrell, amb 46. La tercera posició l’ocupa Cunit, amb 26 habitatges nous començats el darrer any.

Finalment, a l’Alt Penedès és a Sant Sadurní on el darrer any van començar més obres: 93. La segona posició l’ocupa Vilafranca, amb 79 nous habitatges iniciats, mentre que a molta distància se situa Olèrdola, amb 13.

Es disparen els habitatges acabats

Més enllà del volum d’obra nova, l’APCE ha detallat també la quantitats de pisos que s’han acabat de construir durant el 2023. A l’Anoia es va disparar un 94% el volum d’habitatges acabats, mentre que al Garraf el creixement va ser del 29%. En el cas de l’Alt Penedès, els habitatges acabats van créixer un 15%, mentre que al Baix Penedès van baixar un 31%.

Segons l’Associació de Promotors, els nous habitatges que surten al mercat tenen una mitjana de 82,8 m2 i valen 297.708 euros. En el cas de les cases unifamiliars, la superfície mitjana és de 143,9 m2 i el preu de venda puja fins els 557.170 euros. Si es tracta d’un pis, la mitjana penedesenca és d’un habitatge de 75,5 m2 per 266.751 euros.

La mitjana catalana, apunta l'APCE, és d'un habitatge de 80,6 m2 per 365.798 euros.

Èxode metropolità i segones residències

Torrent ha apuntat que un dels elements que més ha influït a l’hora d’incrementar l’obra nova al Penedès ha estat l’èxode metropolità fruit de la pandèmia del 2020. «Les ciutats o pobles amb més qualitat de vida s’han vist molt beneficiats en clau constructiva», ha explicat Torrent abans de la reunió celebrada a Sant Sadurní amb una desena de promotors penedesencs.

En aquest sentit, ha precisat que ara fa deu anys l’APCE ja va constatar un primer gruix de ciutadans barcelonins que van buscar nous habitatges fora de la capital, especialment a la primera corona. Al voltant del 2016 ha indicat que aquesta tendència es va estendre cap a la segona corona metropolitana, mentre que els darrers quatre anys aquest fenomen ha arribat especialment al Penedès i les Comarques Centrals.

En el cas de l’Anoia, l’Alt i Baix Penedès i el Garraf, Torrent ha afegit que també hi ha influït un interès creixent per disposar de segones residències on passar les vacances, «una opció que feia anys que no tenia el pes que està tenint ara».