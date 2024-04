Una exposició que demà ja no hi serà

Aquest Sant Jordi el centre històric de Vila-seca acull una nova edició de la mostra Efímera. Art al carrer, per la qual s’han instal·lat un grup d’escultures i diversos dissenys ideats per alumnes de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus.

Feia setmanes que els estudiants de les dues escoles treballaven en els seus projectes, que tenen com a eixos temàtics els llibres, les roses, l’amor i la lectura. Per a la seva realització, els joves estudiants d’art han comptat amb centenars de llibres obsolets o malmesos, recollits per la Biblioteca municipal a través d’una crida pública, que han pogut fer servir com a material per a la construcció de les seves propostes.

Aquesta mostra, que enguany arriba a la vuitena edició, és una proposta única i singular del municipi de Vila-seca, que busca portar la creació artística a l’espai públic a través del reciclatge de materials i fer-ho, a més, potenciant la participació ciutadana. És per això que moltes de les instal·lacions d’Efímera demanen una interacció de l’espectador.

Durant tot el dia d’avui es podran visitar un total de dotze creacions dels alumnes de les escoles d’art, que estaran repartides en sis espais: el Jardí del Castell de Vila-seca, la plaça de l’Església Vella (davant del Celler), el carrer del Comte de Sicart, la plaça de Voltes, el portal de Sant Antoni i la plaça de l’Església.

Al Jardí del Castell hi haurà els treballs dels alumnes de Reus, entre els quals hi ha propostes com Quina tela!, consistent en una cascada de tires de tela de diferents tonalitats de vermell que representen les diverses emocions associades a aquest color, o la instal·lació Estenedor, on el públic podrà deixar escrita la seva por, expressant així que, igual que de la sang del drac en brota una rosa, allò que és negatiu no perdura.

Als carrers del centre històric, per la seva banda, els espectadors podran anar confeccionant una Rosa d’amor escrivint el nom de la seva persona estimada; travessar un Arc màgic guarnit amb lianes plenes de fulls de llibres; contemplar Llençols de contes estesos al sol, o assistir a un funeral En memòria de la lectura incompetent, entre altres. Totes les instal·lacions són d’accés lliure, i es desmuntaran el 24 d’abril.