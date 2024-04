Els carrers de Constantí s'engalanen per celebrar Sant Jordi

Constantí ha estrenat diverses decoracions que guarniran les places i carrers del municipi durant les pròximes setmanes coincidint amb la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Un any més, diversos espais, edificis i carrers s’han guarnit amb roses fetes manualment que afegeixen més color a l’ambient d’aquests dies. D’aquesta manera, els veïns i veïnes podran gaudir d'aquesta decoració floral als principals carrers del poble, els equipaments municipals i alguns dels racons i edificis més emblemàtics.

L'acció ha comptat també amb la col·laboració d'entitats, associacions i persones voluntàries que han elaborat aquestes roses manualment durant els darrers mesos.

La gran novetat d’aquest any són el mig miler de roses fetes amb ganxet que s’han elaborat per part del Grup Retalls amb la col·laboració d’un col·lectiu de dones del municipi i que s'han instal·lat en diversos jardins i places com l’entrada a Constantí des de Tarragona, a la rèplica del Tepidàrium, les jardineres del carrer Major, la Plaça de l’Església o el Parc de la Muralla.

L’altra gran novetat de la decoració d’aquest any són les portades de llibres de la literatura catalana i universal, que s’han instal·lat a l’entorn del Parc de les Escoles Velles, una iniciativa que ha comptat amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal.

A més d’aquesta decoració floral, per Sant Jordi s’ha estrenat també una decoració especial a la Plaça de les Escoles Velles amb unes lletres de grans dimensions relatives a la diada de Sant Jordi.

D’altra banda, el carrer Major es tornarà a guarnir amb el gran tendal que han elaborat el grup Retalls amb la col·laboració d’una trentena de dones del municipi i que llueix durant totes les celebracions i actes festius. A més, el balcó de l’Ajuntament lluirà la decoració especial de Sant Jordi que un any més han elaborat les persones usuàries i les professionals del Centre de Dia.

La inauguració d’aquesta decoració especial de Sant Jordi es va fer el passat divendres 19 d’abril i va comptar amb la col·laboració de formacions instrumentals de l’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens que van interpretar diferents peces a ubicacions com la Plaça de les Escoles Velles, el carrer Major (davant de l’Ajuntament), i la Plaça de l’Església.

