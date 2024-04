La Canonja surt al carrer per celebrar Sant Jordi

Com cada 23 d’abril, la Canonja celebra la Diada de Sant Jordi al carrer, amb propostes culturals i lúdiques per a tots els públics. Per la seva banda, la Biblioteca Pública de la Canonja sortirà al pati del Castell de Masricart per exposar les novetats bibliogràfiques.

De 16 a 19 hores de la tarda es podran adquirir els llibres de la fira Tengui-Falti. Mentre que a les cinc de la tarda, el contacontes Joan de Boer explicarà La llegenda de Sant Jordi i altres contes populars catalans. A més de reviure la llegenda de Sant Jordi, explicarà perquè la bandera de Catalunya té quatre barres de color vermell, com s´ho va fer un nen amb un timbal per derrotar a tot l'exèrcit francès i moltes històries més! L’edat recomanada per aquesta activitat és de 4 a 10 anys.

La Gent Gran Activa també celebrarà la festivitat de Sant Jordi amb una trobada a la Rambla 15 d’abril on es faran exhibicions de les activitats que duent a terme durant l’any, com una ballada de sardanes, sevillanes, ball en línia i un concert de la coral. Acabarà la tarda amb un berenar per a tots els assistents.

