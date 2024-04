L'art efímer torna a Vila-seca per la Diada de Sant Jordi

Vila-seca, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, ha presentat aquest matí una nova edició d'Efimera. Art al Carrer, que tornarà a guarnir el Centre Històric i el Jardí del Castell de Vila-seca amb les escultures i els diversos dissenys ideats per alumnes de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus.

En total es podran visitar 12 escultures fetes amb llibres reciclats repartides per sis 6 espais: al Jardí del Castell de Vila-seca, a la plaça de l’Església Vella (davant del Celler), al carrer del Comte de Sicart, a la plaça de Voltes, al portal de Sant Antoni, a la plaça de l'Església.

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha destacat la creativitat dels alumnes de les escoles d’art, «els quals cada any trien eixos inspiradors que sempre sorprenen i són molt diversos».

Diada al Castell

El mateix 23 d'abril les parades de llibres i roses ompliran el Jardí del Castell al llarg de tota la jornada, mentre que al Celler hi haurà la Cantata de les escoles de Vila-seca a les 11.00 h.

Per al públic més familiar, la Biblioteca comptarà amb un estand amb mostra de novetats de llibres per a totes les edats, es presentarà la guia de novetats de jocs de taula i s’oferirà un espai de lectura i lleure per als més petits.

Ja a la tarda, tindran lloc tallers infantils a càrrec de la Ludoteca Tot Joc, es llegiran contes per a la diversitat i, a les 18.00 h, es farà la presentació de La llegenda dels Diables de Vila-seca d’Andreu Faro.

A les 18.45 h els petits gaudiran d’un espectacle familiar a càrrec de la Ludoteca i, per últim, a les 19.30 h hi haurà festa popular amb la Colla Gegantera i Grallers de Vila-seca, els Xiquets de Vila-seca i l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina.

