Aquestes són les activitats que acollirà Salou per la Diada de Sant Jordi

Salou es vesteix de festa per acollir la Diada de Sant Jordi, oferint, fins al 27 d'abril, una àmplia gamma d'actes i activitats culturals.

Els actes centrals tindran lloc el dimarts, 23 d'abril, a la plaça de la Pau, amb les tradicionals parades de llibres i roses, a partir de les 9.00 h, organitzades per diverses entitats i floristeries del municipi.

Ja fa dies que els aparadors alguns establiments comercials de Salou llueixen obres literàries d'autors locals. Els clients que visitin els comerços participants podran omplir butlletes per guanyar un lot de llibres d'aquests escriptors.

El 20 d'abril, la Biblioteca de Salou serà l'escenari de la Festa dels Contes i la Lectura, centrada en la figura del llop. La jornada començarà amb tallers de manualitats, a les 11.00 h, seguits d'un captivant espectacle de titelles, a les 12.00 h, per part de la companyia Matito.

El 22 d'abril, la Masia Tous acollirà un taller de creació de roses, a les 17.00 h, ideal per a joves entre 12 i 17 anys. Aquesta mateixa tarda, a les 17.30 h a la Biblioteca, Dulce Vendrell presentarà el seu llibre infantil «Pepot, on ets?». A les 17.00 h, també es llançarà el nou Club de Lectura Jove, una iniciativa per promoure la lectura de manga, còmic i narrativa juvenil entre els joves de Salou.

El mateix 23 d'abril, a part de la venda de llibres i roses, es realitzarà un espectacle de titelles i objectes a les 9.30 h, dirigit a les escoles municipals; i més tard, de 17.00 h a 19.00 h, els més petits podran gaudir de la recreació de la llegenda de Sant Jordi, a l'espai del Club Xic's. A les 17.30 h, la plaça s'omplirà de màgia amb l'actuació dels Gegants, els Tabalets dels Diables Maleïts i altres figures del seguici popular.

També hi haurà un photocall, des de les 17.00 h amb les mascotes del Club Xic's. I a les 18.30 h, el públic podrà gaudir de l'espectacle infantil «Carregat de Romanços», a càrrec de la companyia Sac Espectacles. La música arribarà a les 19.30 h, de la mà dels estudiants de l'Acapella Academy, i el dia conclourà amb els tradicionals versots, a les 20.00 h, interpretats pels Diables Maleïts i les Bruixes Latemó.

Et pot interessar: