PortAventura World inicia la temporada més aviat que mai i serà la més llarga de la seva història

PortAventura World ha iniciat aquest divendres la temporada del 2024. És l'arrencada més primerenca de la història del parc temàtic i també serà la més llarga, ja que la previsió és obrir 307 dies, fins el 6 de gener del 2025. Ho ha fet amb la celebració del Carnaval, que per segon any consecutiu serveix per donar el tret de sortida a la temporada.

La tematització durarà fins el 17 de març i hi haurà espectacles especials inspirats en els carnavals de Brasil i Venècia. Per altra banda, la temporada del 2023 es va tancar amb rècord de visitants. Se'n van registrar 5,5 milions, per sobre els 5,1 milions del 2022, així com una ocupació hotelera del 83%.

«Aquest 2024 ens proposem superar els nostres registres. Per això, obrirem més dies que mai, avançarem l'hora d'obertura a les 10 del matí, hem creat nous productes com l'obertura anticipada i exclusiva per als clients dels nostres hotels, presentarem nous espectacles i expandirem el Dreams Village», ha afirmat David Garcia, director general de PortAventura World.