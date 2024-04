Els ferits del Tomahawk creuen que el jutjat no ha investigat prou l’accident

«El jutge no ens ha deixat sol·licitar més proves, ni informes o testimonis». Això assegura Sergi Ramos, de RDI advocats, qui coordina la defensa de les víctimes de l’accident a l’atracció Tomahawk de PortAventura. El titular del jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona va arxivar la denúncia per lesions greus de 18 afectats a principis de març.

El jutge va considerar que no hi ha indicis de delicte, però la defensa va recórrer contra la decisió. «Estem a l’espera de la resolució del jutjat i, si es confirma l’auto, el recorrerem a l’Audiència Provincial», apunta Ramos.

El jutjat ja va arxivar el cas tres dies després dels fets, el 14 de febrer, però el 28 de febrer va rebre documentació dels Mossos.

El 4 de març va tornar a arxivar la causa, que les acusacions han recorregut. «No hi ha hagut suficient instrucció com per a esclarir els fets i les lesions», diu l’advocat. En aquest sentit, la rapidesa del tràmit ha fet que, per exemple, no s’hagi comptat amb el testimoni de l’operador de l’atracció en el moment de l’accident.

«L’àmbit penal és molt restrictiu i depèn molt del jutge. Al final, hi ha informació que només la pot requerir ell, com el protocol de seguretat del parc», exposa Ramos. L’atracció del Tomahawk tanca quan un anemòmetre proper marca vents de més de 50 km/h i aquell dia no es va superar. La velocitat mitjana aquell dia a l’estació meteorològica més propera va ser d’uns 30 km/h a l’hora que va caure l’arbre sobre les vies.

Denúncia per la via civil

Més enllà, la defensa també es planteja obrir un procediment per la via civil, en aquest cas per responsabilitat extracontractual a causa de les lesions que van patir els visitants. «Anirem pas a pas», conclou l’advocat.