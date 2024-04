Conoce todos los actos programados por la fiesta la recuperación de la Municipalidad de la Canonja 2024

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La Canonja celebrará este mes los 14 años que hace que recuperó su municipalidad con un programa de actos de lo más variado y completo. Esta vez será el fin de semana 12, 13 y 14 de abril y como el 15 de abril cae en lunes, los actos más institucionales se celebrarán el domingo 14.

Descubre el programa de actos que el Ayuntamiento ha preparado por este acontecimiento:

12 de abril Viernes

20h.- Presentación de los nuevos vestidos de Lucifer y Diablesa infantiles

Presentación de los nuevos trajes de Llucifer i Diablessa para celebrar los diez años del Baile de Diablos infantil de la Canonja.

Este acto se aplazó por San Sebastián a esta fecha a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

- Plaza del raval

A continuación.- Correfuego infantil

Con el Baile de Diablos infantil 7 Pecados Capitales de la Pobla de Mafumet y el Baile de Diablos infantil de la Canonja.

Este acto se aplazó por San Sebastián a esta fecha a causa de las condiciones meteorológicas adversas.

- Plaza del raval

Recorrido: calles Arrabal, Obispo Borràs, San Sebastián, Ravaleta, Nou y Raval.

23h.- Noche de fiesta Menéalo On tour in the GALAXY BY #MASANDMASSHOW Con Nacho Lascasas

Precio: 3 euros.

Servicio de Bar

Regalo de un brazalete con luz interactiva.

La entrada se podrá adquirir a través de Codetickets y al Castillo de Masricart a partir del día 3 de abril.

- Polideportivo municipal

13 de abril Sábado

De 11 h. a 14 h.- Láser game

Gratuito

- Polideportivo municipal

18 h.- La Jarana del Mono. 2.ª edición

Plantación de los elementos

- Avenida Collblanc

18.30 h.- Inicio de la Cercavila

22 h.- Correfuego de Bestias

Plantación de las bestias

Con el Cerdito de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú, el Dragón de Sant Jaume dels Domenys y el Mamut de la Canonja.

Recorrido: plaza de la Iglesia, calles Corredor, Ravaleta, Nou, Raval, Virgen de las Nieves y rambla 15 de abril.

- Plaza del Esglèsia

14 de abril Domingo

10.30 h.- Plantación del Seguici Popular

- Avenida Collblanc

11 h.- Recogida de autoridades

El Baile de Diablos de la Canonja, el Mamut de la Canonja, el Mono de la Canonja, los Niños y los Gigantes del Orfeón Canongí se dirigirán a la recogida de la Corporación Municipal. Al llegar a la plaza del Castillo, ofrecerán su baile de forma simultánea, como estallido de fiesta.

Recorrido: avenidas Collblanc, M. Carrasco i Formiguera y plaza del Castillo.

- Avenida Collblanc

A continuación -Cercavila de la Fiesta de la Municipalidad

El Seguici Popular en el completo, junto con la Corporación Municipal, se dirigirá a la Rambla 15 de abril. Al llegar, cada elemento ofrecerá una muestra con su respectivo acompañamiento musical, dando paso al acto protocolario de celebración de la Municipalidad.

Recorrido: plaça del Castell, carrers Masricart, Verge de les Neus i rambla 15 d’abril.

- Plaza del Castillo

A continuación-

Truenos de celebración de la Municipalidad

Vermú popular

Sardanas con la Cobla Cossetània

14.30 h.- Paella 15 abril

Precio: 10 € (incluye plato conmemorativo)

Música en directo

Venta de tickets entre el 3 y el 11 de abril en el mismo polideportivo. Una vez obtenido el ticket degustación no se devolverá el importe en ningún caso.

Máximo 10 tickets por persona hasta completar aforo.

- Polideportivo municipal

19 h.- Gala lírica «La luz de la zarzuela»

Precio: 8 Euros

A cargo de Opera Viva. La entrada se puede adquirir a través de Codetickets y al Castillo de Masricart.

- OCTM - Teatro municipal Orfeó Canongí

15 de abril Lunes

18 h. -Presentación del proyecto de la Asociación Juvenil Mono de la Canonja

Después de unas semanas de intriga, se descubrirá el gran proyecto que llevan entre manos desde hace mucho de tiempo y toda la campaña que lo rodea.

- Sala Noble del Castillo de Masricart

20 de abril Sábado

15 h.- Carrera ciclista Torneo 15 de abril

Recorrido de 123,5 km.

Más de 200 participantes de categorías nacionales.

- Salida desde el polideportivo municipal

18.45 h.- Llegada al polideportivo municipal

- Polideportivo municipal