La Canonja celebra la recuperació de la Municipalitat

La Canonja celebrarà aquest mes els 14 anys que fa que va recuperar la seva municipalitat amb un programa d’actes d’allò més variat i complet. Aquesta vegada serà el cap de setmana 12, 13 i 14 d’abril i com que el 15 d’abril cau en dilluns, els actes més institucionals se celebraran el diumenge 14.

El programa d’actes començarà amb una gran novetat per la nit de divendres. Nacho Lascasas portarà un espectacle de música, llum i color amb Galaxy by Masandmasshow. Dissabte serà un dia dedicat a la canalla i gent jove, amb activitats com la «Laser Game» al Poliesportiu Municipal i el «Sarau del Mico» a l’avinguda Collblanc. A la nit, el correfoc de bèsties que sortirà a les 22 h des del replà de l’església, amb un recorregut que començarà al casc antic: Esglèsia, Ravaleta, Raval, Masricart, Verge de les Neus i Rambla 15 d’abril.

El diumenge hi haurà la plantada del seguici popular a l’avinguda Collblanc i la cercavila de la Festa de la Municipalitat, on el seguici al complet, juntament amb la Corporació Municipal, es dirigirà a la Rambla 15 d’abril on, a l’arribar, s’oferirà la mostra del Seguici Popular, amb els respectius acompanyaments musicals i donant pas a l’acte protocol·lari de celebració de la Municipalitat. A continuació hi haurà la tronada de celebració de la municipalitat, vermut popular i sardanes amb la Cobla Cossetània.

El diumenge al migdia tindrà lloc la paella popular. La venda de tiquets serà a partir del 3 d’abril a l’11 d’abril al mateix poliesportiu. Per la tarda, la Sarsuela tornarà a la Canonja amb la Gal·la Lírica al Teatre Municipal Orfeó Canongí.

La Festa de la Municipalitat s'acabarà el següent dissabte 20 d’abril amb la Cursa Ciclista Torneig 15 d’abril que omplirà de bicicletes i ciclistes professionals el municipi.