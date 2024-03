Els treballadors de Mas d'Enric no aixecaran el tall fins que dimiteixi la consellera de Justícia

Els treballadors del centre de Mas d'Enric del Catllar mantenen el tall als accessos i no marxaran fins que la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i la cúpula del servei penitenciari no dimiteixin. Així, continuen la lluita i el «pols» per denunciar la mort d'una cuinera en mans d'un reclús i la manca de personal. Reclamen que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat i asseguren que les polítiques de «bonisme» els ha fet perdre autoritat davant dels presos. Els 22 funcionaris han declinat fer el relleu amb els seus companys i només ha entrat un equip d'intervenció. Aquest divendres, els familiars de la víctima s'han acostat fins a la presó per recollir les seves pertinences. Han rebut l'escalf i suport dels concentrats.

Els empleats de presons han mantingut una reunió amb el director del centre, Francisco Romero, que els ha demanat que facilitessin el relleu dels torns. També, els ha explicat que la situació a l'interior està «controlada». Amb tot, els treballadors s'han queixat de les deficiències i la falta de personal. De fet, han afirmat que Mas d'Enric és el «pitjor centre» de Catalunya.