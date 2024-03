Treballadors tallen l'accés a Mas d'Enric amb pneumàtics i branques

Els funcionaris de presons estan bloquejant els accessos a diverses presons catalanes per impedir els canvis de torn com a senyal de protesta per l'assassinat dimecres d'una treballadora a Mas d'Enric. Precisament en aquest centre del Catllar, un centenar de treballadors han tallat l'accés amb pneumàtics i branques. A més, mostren dues pancartes on reclamen més justícia, més seguretat i més recursos. Els empleats han portat un ram de flors i han encès espelmes en record de la treballadora morta. La protesta es repeteix a Brians 1 i 2, Lledoners, Quatre Camins i Joves, Ponent i també afecta el centre de dones de Wad-Ras.

La voluntat és aturar la vida interna dels centres penitenciaris en senyal de protesta pels darrers esdeveniments. Els treballadors tenen la intenció de no deixar que els presos surtin a esmorzar, sinó servir-los a les cel·les; i que tampoc es facin els tallers i altres activitats exteriors programades. En aquest sentit, tampoc volen deixar fer les sortides a jutjats ni que entrin les visites.

Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins als accessos de diversos centres penitenciaris, on estan fent talls abans de la protesta per evitar que el col·lapse sigui major.

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el seu equip es troben reunits per monitorejar els esdeveniments i garantir els serveis penitenciaris.

Els funcionaris reclamen més recursos

Miquel Lopez, treballador a Mas d'Enric, ha criticat la manca de personal al centre. Ha explicat per exemple que a la cuina, on es va produir el crim, no n'hi ha i tampoc al carrer Major, on els presos surten de les cel·les i van a altres dependències. Ha reconegut que això crea «inseguretat» i que ja han tingut problemes.

A més, ha considerat que els treballadors que hi ha per mòduls són insuficients. En aquest sentit, ha dit que ell mateix va estar tot l'estiu passat en un mòdul amb més d'un centenar de reclusos «amb dos funcionaris». Ha afegit que com a màxim n'hi ha tres en algun mòdul però ha reivindicat que el mínim hauria de ser de quatre.

López ha exigit la dimissió tant de la consellera, Gemma Ubasart, com del secretari de Mesures Penals, Armand Calderó. Aquest funcionari ha rebutjat la política de «bonisme» de la conselleria i ha afegit que, tot i que es treballa per la reinserció, s'està parlant de presons.