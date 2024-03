Ubasart demana als directors de les presons que restableixin la normalitat el més aviat possible

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha participat aquest divendres al matí en la reunió de seguiment de la situació als centres penitenciaris, arran de la protesta dels sindicats que ha provocat alteracions en les rutines habituals dels diferents equipaments. En aquesta reunió, els directors han informat a la consellera sobre l’estat de la situació dels centres. També han explicat com s’han desenvolupat les primeres hores d’aquest divendres, després que es registressin diverses incidències en els accessos a conseqüència de la jornada de protesta. La consellera ha traslladat als directors l’agraïment pel seu compromís. També ha marcat com a objectiu que es prioritzi que la vida en els centres es vegi alterada el mínim possible.

Així mateix ha demanat que es garanteixi en les pròximes hores que el desenvolupament de la tasca dels treballadors, i dels serveis bàsics i d’emergència, pateixin les mínimes alteracions possibles, tant per als professionals com per als interns i internes.

Des de primera hora del matí, s’ha configurat un gabinet de crisi encapçalat per la consellera i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la víctima, Amand Calderó, i l’equip directiu de la conselleria. En el marc d’aquest gabinet, s’està monitorant els esdeveniments. Per la seva banda, la consellera Ubasart ha demanat comparèixer al Parlament de Catalunya en els propers dies i a les dues del migdia s’ha convocat als sindicats a una reunió per escoltar les seves demandes.