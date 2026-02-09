Viral
La ciutat de Tarragona que estrena el tren de fusta més gran de Catalunya
El tren, de 25 metres de longitud, està situat en un parc i s’estrena com a nova atracció per als nens
El Parc del Ferrocarril de Reus ha estrenat un gran tren de fusta de 25 metres de longitud com a part de la seva renovada àrea de jocs infantils. La inauguració, celebrada ahir, va congregar a més d’un centenar de persones entre famílies i nens, que van poder gaudir d’activitats, jocs i coca de sucre en una jornada festiva que va omplir de vida el barri del Santuari de les Clarisses.
El tren es converteix en la nova atracció del parc i reforça la identitat del barri com un espai viu i dinàmic per als més petits. L’activitat va comptar també amb la presència de les autoritats municipals i amb la participació de la geganta Còrdia, presentada recentment per l’Associació de Veïns, que no va voler perdre’s la celebració.
L’Associació de Veïns del Santuari de les Clarisses va destacar que la instal·lació del tren contribueix a revitalitzar el barri, atraient més visitants i fomentant la vida comunitària. Segons van indicar, aquesta nova infraestructura se suma a altres iniciatives per millorar l’espai públic i convertir-lo en un lloc de trobada per a famílies i nens.